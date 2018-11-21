القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
عالم
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:56 م

الرئاسة الأفغانية: دعوات تشكيل حكومة مؤقتة محاولة للقضاء على قوات الأمن

محمد أشرف عبد الغني
محمد أشرف عبد الغني
أ ش أ
dostor.org/2405513

وصفت الرئاسة الأفغانية المقترحات التي شاعت في البلاد وتدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة بأنها محاولة للقضاء على قوات الأمن الأفغانية.
ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الأربعاء عن فضل محمد فضلي أحد مستشاري الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني قوله في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي التويتر، إن فكرة تشكيل حكومة مؤقتة تمت إشاعتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى على لسان شخصيات من النخبة السياسية التي ليس لها جذور في المجتمع.
وأضاف أن الرئيس والحكومة يتبنيان موقفا واضحا من هذه المسألة، وأن أي محاولة تتعلق بالمستقبل السياسي للبلاد سواء كانت تبدأ من الصفر أو تعادل خطة بينون سيفان ستؤدي إلى خراب أفغانستان وهلاك شعبها.
يذكر أن السلطة انتقلت سلميا من الرئيس الأسبق محمد نجيب الله إلى أحزاب المجاهدين عام 1992 بموجب خطة بينون سيفان الذي شغل حينها منصب كبير المستشارين السياسيين لممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتسوية الوضع في أفغانستان، لكن الوضع آل إلى حرب أهلية وباءت الخطة بالفشل.
وأضاف مستشار الرئيس الأفغاني "أصبح لدينا مجددا جيش مستقل خلال السنوات الـ17 الأخيرة، وخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالرغم من بعض المشكلات وتحارب بشكل مستقل الإرهابيين وأعداء البلاد".
وأكد أن خطة تشكيل حكومة انتقالية أيا كان من اقترحها هي محاولة للقضاء على القوات الأفغانية، وهي خيانة عظمى، مضيفا: "عرضنا على طالبان محادثات سلام دون أي شروط مسبقة من أجل إحلال السلام في البلاد وللاستماع إلى جميع تساؤلاتهم الجدية والإجابة عليها".
وأشار فضلي إلى أن مبعوث الولايات المتحدة المعني بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، وكذلك السفارة الأمريكية في كابول رفضا تلك الشائعات التي تقترح بتشكيل حكومة مؤقتة في البلاد من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ 3 أيام

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

منذ 4 أيام

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب

منذ اسبوع

إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

منذ أقل من شهر

شريط ذكريات.. معرض يضم صورًا نادرة لـ«مارلين» والملكة إليزابيث

منذ أقل من شهر

الجيش اليمنى يعلن سيطرته على "مجمع إخوان ثابت" بالحديدة

الآن

عادل الجبير: دعاوى تغيير الحكم بالسعودية بسبب خاشقجي سخيفة

حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر

الرئيس يوجه بإدارة مشروعات وبرامج الشباب بأسلوب اقتصادي

النائب العام يأمر بتطبيق حكم عدم دستورية التعدي على أراضي الدولة

ads
الأكثر قراءة

شاهد الفيديو الذي تسبب في حبس رمضان 6 أشهر

حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر

غدًا.. 5 علاوات لأصحاب المعاشات في "الإدارية العليا"

الرئيس يوجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

شاهد الفيديو الذي تسبب في حبس رمضان 6 أشهر

حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر

غدًا.. 5 علاوات لأصحاب المعاشات في "الإدارية العليا"

الرئيس يوجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

كشكول

حملة توعية بمرض التصلب المتعدد في طب طنطا

صناعة أول سيارة كهربائية بالكامل بهندسة طنطا

السبت.. انطلاق بطولة "الشطرنج" فى الشريعة والقانون بالدقهلية

ندوة عن "فن الحوار" بالإقتصاد المنزلى بطنطا

"عجلان" يوافق على مطالب ائتلاف تمرد معلمي مصر

الأمصار

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

وزير الدفاع الأمريكي يعلن الموعد النهائي لمحادثات السلام اليمنية

وزيرالخارجية السعودي يكشف حقيقة وجود تغييرات ملكية

أميتاب باتشان يتكفل بديون المزارعين في بلاده

الريال اليمني يشهد تعافيا كبيرا أمام العملات الأجنبية

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف آثار أصغر ديناصور في العالم

بنك يمنع موظفاته من الحمل بشرط تقديم طلب للمدير

الاحتفال بسجن أسوأ جار في العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

5 روائح للجسم قد تكون مؤشر على إصابتك بحالة صحية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎