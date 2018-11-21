محافظ الغربية يتفقد سبيل علي بك الكبير في إطار تطوير شارع الجلاء

تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، المبنى الأثري لسبيل على بك الكبير؛ لدراسة تطويره بالتنسيق مع وزارة الآثار، وذلك في إطار تطوير وتوسعة شارع الجلاء.



جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والعميد أحمد البلتاجى ممثل عن الرقابة الإدراية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور محمد طمان مدير عام آثار وجه بحري.



وأوضح محافظ الغربية، أنه خلال التطوير سيتم الحفاظ على تاريخ الأثر مع مراعاة حرمه، وذلك طبقا لمواصفات وزارة الآثار مع مراعاة أعمال توسعة وتطوير شارع الجلاء الجارية ووضع خطة مستقبلية لإبراز الأثر والاستفادة منه ليكون من أهم العلامات الرئيسية في شوارع طنطا.