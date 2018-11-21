طلائع الجيش يتعادل مع بتروجيت 3-3 في الدوري

تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.



أحرز أهداف طلائع الجيش تالا نداييه في الدقيقة 52، وأحمد جعفر في الدقيقة 91، ومصطفى محمد في الدقيقة 94، بينما سجل أهداف بتروجيت محمد فييرا في الدقيقة 50، ومحمود صلاح عبدالناصر في الدقيقة 54، ومحمد سالم في الدقيقة 89.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 17 نقطة في المركز السابع، وبتروجيت إلى 12 نقطة في المركز الـ16.