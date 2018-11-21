القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:45 م

السودان يقر قانون الانتخابات العامة المقررة في 2020

السودان يقر قانون
dostor.org/2405500

وافق البرلمان السوداني اليوم، على قانون الانتخابات العامة المزمع عقدها في أبريل عام 2020، في ظل انسحاب 60 نائبا، بسبب اعتراضهم على بعض بنود القانون.

ونص القانون على المشاركة في الانتخابات بناء على وثائق التسجيل المدني للمواطنين التي تقوم بها وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تنظم الانتخابات العامة في أبريل 2020 لانتخاب رئيس للجمهورية، وأعضاء برلمان على المستوى الاتحادي، وبرلمانات محلية، وحكام الأقاليم الثمانية عشر.

وفاز عمر البشير في انتخابات عام 2015 بنسبة فاقت الـ90 % من جملة المقترعين، كما حصل حزبه المؤتمر الوطني على 373 مقعدا في البرلمان.

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