رانيا المشاط: الوزارة تهدف إلى تطبيق السياحة المستدامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة تهدف لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وزيادة تنافسية القطاع.



أضافت المشّاط خلال لقائها محرري السياحة بمقر الوزارة؛ لاستعراض نتائح بورصة لندن الماضية، أنه خلال تواجدها في العاصمة البريطانية أكدت حرص القطاع على خطة إعادة الهيكلة التى تقوم بها الوزارة من أجل تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.



أوضحت وزيرة السياحة، أن هناك تعاونًا بين كافة الوزارات؛ لدعم قطاع السياحة، كما نهدف مع وزارة الآثار لإظهار الحضارة المصرية القديمة بشكل أكثر حداثة.