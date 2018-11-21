رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار القاهرة

تفقد اللواء طيارأحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الأربعاء، أعمال التطوير

والصيانة بمهبط مطار القاهرة الدولي؛ للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للوفود داخل صالات السفر

بمباني المطار الثلاثة.



وتابع جنينة حركة الوفود الركابية والجوية، واطمأن على الأعمال الإنشائية والخدمات خارج صالات المطار، كما هنأ العاملين بالمولد النبوى، ما كان له مردود طيب وإيجابى لديهم.



وناشد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين، ضرورة بذل مزيد من الجهد والعرق لما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدنى، خاصة في ظل التطورات الإنشائية الهائلة التى تشهدها شركات وقطاعات ومطارات الوزارة في الوقت الراهن.