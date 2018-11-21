تخصيص بوابات دخول وخروج لشركة بتروجيت بميناء دمياط

قال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، إن شركة بتروجيت قررت تخصيص بوابة لدخول وخروج شاحناتها ومعداتها بميناء دمياط، مع تيسيير الإجراءات الخاصة بها، كما تم منح الشركة تخفيضات لمقابل استخدام مرافق الميناء عن طريق استخراج كارتات بنظام الفئة الشاملة مما يتيح لها العديد من الامتيازات.



كما تم منح الأولوية لتراكي سفن الحاويات على رصيفي 5، 6 كأرصفة بديلة لتعويض الأرصفة الخاصة بالمحطة لضمان انتظام سير العمل، وتم التأكيد على تمام جاهزية أطقم الوحدات البحرية المساعدة لاستقبال سفن الحاويات في أي وقت بغض النظر عن مواعيد تغيير المناوبات الخاصة بالأطقم وعدم اتمام التغيير إلا بعد إنهاء إجراءات مناورات دخول أو خروج سفن الحاويات، إضافة إلى استعداد الهيئة التام لاستقبال سفنها في مختلف الظروف الجومائية خلال فصل الشتاء.