فيلمان ومسلسل.. محمد رمضان مهدد بالاختفاء في 2019

بعدما صدر حكم بحبس الفنان محمد رمضان 6 شهور مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وتعويض مدني 10 آلاف جنيه لصالح محمد عبدالمتعال، رئيس قنوات "mbc " مصر، تساءل جمهور رمضان عن مصير الأعمال التي تعاقد عليها مؤخرًا.



ويهدد حكم الحبس مصير أعمال محمد رمضان التي تعاقد عليها، وهي فيلمان الأول مع شركة سينرجي ويحمل اسم "رجالة حمزة" والثاني مع شركة العدل جروب ويحمل اسم "بطل عادي"، بالإضافة لمسلسل "زلازال" الذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2019 وفي حالة تنفيذ الحكم بشكل نهائي سيتخلف محمد رمضان عن سباق دراما رمضان المقبل، وموسمي عيد الفطر وعيد الأضحي المقبلين أيضا.



وحتى الآن لم يخرج الفنان محمد رمضان ليوضح تطورات هذه الأزمة، ولكن المحامي الخاص به سيصدر بعد قليل بيانًا توضيحيًا لكل تفاصيل هذه الأزمة.