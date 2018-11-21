يد المنيا تهزم بنى مزار 2620 بدورى 2002

فاز فريق نادي المنيا لكرة اليد على فريق بني مزار، بنتيجة 2620 في إطار مباريات دوري مواليد 2002 وقدم فريق المنيا خلال المباراة أداء مميزا بعد حسمه لأشواط اللقاء بنتيجة (9 4) للشوط الأول، و(188) للشوط الثاني و(26 20) في المباراة التي أقيمت المباراة على ملعب نادي المنيا الرياضي.



وبذلك حسم فريق المنيا ثلاثة لقاءات لصالحه خلال الدوري حتى الآن بقيادة الكابتن هيثم حمدي المدير الفني ومحمود خليل المدير الإداري، بينما يشرف على اللعبة من قبل مجلس الإدارة خالد فايز عضو مجلس الإدارة.