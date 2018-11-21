إسرائيل تعلن توسعة السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة

أعلن رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، نير بركات مصادقته، اليوم، على أعمال توسعة، في السفارة الأمريكية في المدينة المحتلة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.



وقال بركات، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر"أنا فخور بالموافقة على توسيع السفارة الأمريكية في عاصمة دولة (إسرائيل).



واعتبر بركات أن نقل السفارة كان خطوة تاريخية من قبل ترامب، الذي أوضح للعالم أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة الكيان، مشيرا إلى مساعدة الإدارة الأمريكية في توسيع أنشطتها في القدس، وترحيبهم بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس المحتلة.



كان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، لدى الاحتلال أعلن عن تنفيذ أعمال توسعة في مقر السفارة بالقدس، وهو ما يستلزم الحصول على موافقة بلدية الاحتلال في القدس.