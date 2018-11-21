القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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محافظات
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:22 م

محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمراكز

محافظ أسيوط يترأس
dostor.org/2405478

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على حصر وجرد جميع المعدات والسيارت بالحملات الميكانيكية للمراكز والأحياء وبيان حالتها لبحث إمكانية إصلاح المعطل منها والاستفادة منها، مشيرًا إلى التقييم المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقروية من خلال متابعة ملفات التقنين وإزالة التعديات والمخلفات ومنظومة النظافة وجمع القمامة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وشدد على ضرورة الانتهاء من وضع الخطة الاستثمارية للمراكز والأحياء وفقا للاحتياجات الفعلية والإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، والاستمرار في إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في إنشاء أماكن؛ للتحفظ على المركبات المخالفة والمضبوطة وأماكن أخرى كمواقف لها بعيدا عن مناطق الزحام مع التنسي قمع إدارة مرور أسيوط لشن حملات موسعة؛ لضبط المركبات المخالفة وحث أصحاب مركبات التوك توك على الترخيص.

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