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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:20 م

اكتشاف آثار أصغر ديناصور في العالم

اكتشاف آثار أصغر
dostor.org/2405476

اكتشف العلماء أصغر آثار لأقدام الديناصورات على الإطلاق، حيث يصل طول كل أثر منها إلى 1 سم فقط.

ويقول العلماء: إن هذه الديناصورات الصغيرة آكلة اللحوم كانت تقارب حجم العصفور، وسارت على أرجل كانت كل واحدة منها بطول عود الثقاب.

وأوضحت آثار الأقدام التي يعود تاريخها إلى 110 ملايين عام، والتي عثر عليها في موقع تنقيب في كوريا الجنوبية، أن المخلوق الذي تركها كان خائفا، ما جعل أصابعه تثقل على الأرض وتنتزع منها مثل مخالب القط.

يقول الباحث في جامعة كوينزلاند الأسترالية، أنطوني روميليو: "هذه الآثار الجديدة يبلغ طولها سنتيمترا واحدا فقط، ما يعني أن الديناصورات التي حفرتها كانت حيوانات يمكن حملها بسهولة في يدك"، وأضاف: "إنها أصغر آثار أقدام ديناصورات في العالم".

وكان روميليو جزءا من فريق فحص آثار الأقدام القديمة التي عثر عليها لأول مرة في مدينة جينجو عام 2011.

وأوضح الباحث أن الديناصور ينتمي لعائلة الطيور الجارحة "raptor"، ويعتقد أن هذا النوع من الديناصورات كان يملك أقداما تشبه الطيور إلى حد كبير، تضم 3 أصابع تشبه مخالب الطيور الجارحة، وكان يستخدم إصبعين فقط في أثناء المشي، ويبقي الثالث مرفوعا في الهواء في حالة تأهب لصد أي هجوم.

وما زال العلماء غير متأكدين مما إذا كانت الآثار تعود إلى ديناصورات بالغة أو إلى صغارها، إلا أنهم يميلون إلى أنها آثار أقدام ديناصورات حديثة الولادة.

اكتشاف آثار أصغر ديناصور في العالم
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