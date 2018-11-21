منع شركة "صب سي 7" للخدمات النفطية من العمل في غينيا الاستوائية

منعت السلطات في غينيا الاستوائية شركة "صب سي 7" إس إيه للخدمات النفطية من العمل في البلاد، بسبب مخالفتها قواعد المحتوى المحلي، حسبما أفاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء.



وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركتي النفط العالمية "تكنيب إف إم سي" وشلمبرجير للخدمات النفطية قد تمكنا من حل جميع القضايا المتعلقة بالمحتوى المحلي.



وكان مسئول حكومي قد أوضح في سبتمبر أن غينيا الاستوائية وهي دولة عضو في منظمة "أوبك" درست استبعاد الشركات الثلاث من العمل في البلاد؛ بسبب فشلهم في الوفاء بالمتطلبات.



وذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أنها لم تتمكن من الحصول على تعقيب من الشركات الثلاث بشكل فوري عبر رسائل بريد إلكتروني ومكالمات، ولم يرد جاسينتو نجويما أونو المتحدث باسم وزارة النفط في غينيا الإستوائية على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعقيبا.



وبموجب قانون المحتوى الوطني لغينيا الاستوائية لعام 2014، "يجب أن تتضمن جميع الاتفاقيات بنودا بشأن المحتوى المحلي وشروطا لبناء القدرات، مع إعطاء الأفضلية للشركات المحلية في الفوز بعقود تقديم الخدمات النفطية"، وذلك وفقًا لبيان وزارة المناجم والهيدروكربونات.



وضخت غينيا الاستوائية متوسط 199 ألف برميل من النفط يوميا العام الماضي، وفقا لبيانات شركة النفط العملاقة البريطانية "بريتش بتروليوم".



ويقل هذا المعدل عن فترة الذروة التي تمكنت فيها غينيا الاستوائية من ضخ 380.000 ألف برميل من النفط في عام 2005.



وتحرص البلاد على تعزيز أعمال الحفر حيث أنها تخطط لتقديم حوالي 12 مناطق امتياز للتنقيب عن النفط، بما في ذلك في مناطق المياه العميقة، في جولة تراخيص تبدأ في يناير 2019.