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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:49 م

الفلبين تتعادل أمام تايلاند ببطولة الآسيان

الفلبين تتعادل أمام
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ساند الحظ يوفين بيديتش في كرة سددها في الدقائق الأخيرة ليمنح منتخب بلاده الفلبين تعادلا مستحقا 1-1 أمام تايلاند حاملة اللقب اليوم الأربعاء ليحافظ فريق المدرب سفين-جوران إريكسون على آماله في التأهل للدور قبل النهائي ببطولة اتحاد الاسيان لكرة القدم.

ورفع المنتخبان رصيدهما إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات في المجموعة الثانية ليتقدما على سنغافورة التي رفعت رصيدها هي الأخرى إلى ست نقاط بعد فوز ساحق على 6-1 على تيمور الشرقية.

وبإمكان تايلاند حسم التأهل للدور قبل النهائي إذا تعادلت الأحد المقبل أمام سنغافورة في حين ستتأهل الفلبين حتى لو خسرت أمام إندونيسيا التي ودعت البطولة بالفعل بشرط خسارة سنغافورة أمام
تايلاند.

وبدت الفلبين في طريقها لتجرع خسارة غير مستحقة عندما أحرز سوباتشاي جايدد هدف التقدم لتايلاند في الدقيقة 56 بعد خمس دقائق فقط من إهدار فيل يانجهاسبند قائد الفلبين أخطر فرص المباراة.

و تصدى كاتشاي بودروم حارس تايلاند لتسديدة يانجهاسبند من مسافة قريبة بينما نجح سوباتشاي على الجانب الاخر في إسكان الكرة شباك مايكل فالكسجارد حارس الفلبين.

لكن الفلبين أدركت تعادلا مستحقا قبل تسع دقائق على نهاية المباراة حين سدد بيديتش كرة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم وتهادت على خط المرمى لتسكن الشباك في ظل متابعة الحارس كاتشاي لها وهو على الارض.

وتجددت آمال سنغافورة في التأهل للدور التالي حين أحرز صفوان بحر الدين ثلاثية في انتصار مريح على تيمور الشرقية.

وسيضمن فوز سنغافورة على تايلاند بقيادة المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش في بانكوك الأحد المقبل تأهل الفريق للدور قبل النهائي للبطولة للمرة الأولى منذ 2012.

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