باريس سان جيرمان يعلن حجم إصابة نيمار ومبابى

أعلن سان جيرمان أن كلا من نيمار ومبابى خضعا لفحوصات طبية، والتي أكدت تعرض النجم البرازيلي لشد في العضلة الضامة لقدمه اليمنى، بينما يعانى المهاجم الفرنسى الشاب من كدمة فى الكتف الأيمن.



وأوضح النادي الباريسي - في بيان صادر اليوم الأربعاء - أن كلا اللاعبان سوف يخضعان لملاحظة شديدة خلال الثمانى والاربعين ساعة المقبلة، للحكم على حالتهم الصحية.



وكان نيمار قد تعرض للإصابة مع المنتخب البرازيلى خلال مواجهة نظيره الكاميرونى، اضطر على أثرها من ترك الملعب بعد 8 دقائق فقط على بداية المباراة، بينما تعرض مبابى للإصابة مع المنتخب الفرنسى بعد سقوطه خلال مواجهة أوروجواى الودية.

