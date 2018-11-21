القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
مصر
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:43 م

القائم بالأعمال بالإنابة في مقديشيو يشارك في المنتدى الاقتصادي

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري
dostor.org/2405434

شارك سكرتير أول محمد وجدي زيد، القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في الصومال بالمنتدى الاقتصادي للقطاع الخاص، والذي تم عقده يومي ١٨ و١٩ الجاري، حيث قام رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بافتتاح المنتدى، مؤكدا في كلمته التي ألقاها خلاله على أهمية دعم مجال التجارة والنمو الاقتصادي في البلاد. وقد شارك بالمنتدى السفراء المعتمدين لدى الصومال، وما يزيد عن 150 من كبار رجال الأعمال ومختلف القطاعات التي شملت البنوك والاتصالات والصناعات المختلفة.

وأجرى القائم بالأعمال بالإنابة، على هامش المنتدى الاقتصادي، عددًا من المقابلات بالمسئولين في الحكومة الصومالية الفيدرالية، شملت كل من عبد القادر أحمد خير عبدي وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الله جودح وزير التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي، حيث تم تناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين.

كما تم بحث الزيارات المتبادلة ومنها الزيارة المقررة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للمشاركة في منتدى أفريقيا ٢٠١٨ بشرم الشيخ خلال الفترة من ٨ - ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وكذلك زيارة وزيريّ البترول والتعليم الصوماليين إلى مصر خلال شهر ديسمبر المقبل؛ لتعزيز التعاون القائم والاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

البابا تواضروس يترأس عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي

إيطاليا تلقى القبض على مصرى للاشتباه فى صلته بـ"داعش"

"الصحة العالمية": حملة القضاء على فيروس "سى" في مصر مثال يُحتذى به

دراسة: تلوث الهواء يصيب الأطفال بـ"التوحد"

ads
الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر

الأهلي يسعى لتخطي 4 عقبات لإكمال الحلم العربى قبل مواجهة الوصل

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

ضبط بطل فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر

الأهلي يسعى لتخطي 4 عقبات لإكمال الحلم العربى قبل مواجهة الوصل

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

ضبط بطل فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة

كشكول

"المغربي" يشيد بنجاح انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بنها

بالصور.. هاني شاكر يُحيي حفلا غنائيًا بجامعة القاهرة

الإسكندرية الأزهرية تدرب الموجهين على امتحانات الصف الأول الثانوى

إنتهاء المرحلة الأولى من تعليم طلاب المعاهد الأزهرية التلاوة الصحيحة

بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح أول مدرسة دولية في صعيد مصر

الأمصار

المؤبد لـ74 شخصاً بسبب مشاركتهم في إنقلاب تركيا

ميركل تهاجم ترامب بسبب المهاجرين

أرادت أن تخلد ذكرى خطيبها الراحل بصور.. فظهر شبحه خلفها "صور"

بدلا من التعليم.. الحوثي يحول الجامعات إلى ثكنات عسكرية

المبعوث الأمريكي: مليشيات إيران سبب دمار سوريا

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

الاحتفال بسجن أسوأ جار في العالم

قطة تنجو من الموت بعد 18 طلقة

الصين تطور طائرة بدون طيار تحلق لارتفاع يصل إلى 5000 متر

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

5 روائح للجسم قد تكون مؤشر على إصابتك بحالة صحية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎