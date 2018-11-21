القائم بالأعمال بالإنابة في مقديشيو يشارك في المنتدى الاقتصادي

شارك سكرتير أول محمد وجدي زيد، القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في الصومال بالمنتدى الاقتصادي للقطاع الخاص، والذي تم عقده يومي ١٨ و١٩ الجاري، حيث قام رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بافتتاح المنتدى، مؤكدا في كلمته التي ألقاها خلاله على أهمية دعم مجال التجارة والنمو الاقتصادي في البلاد. وقد شارك بالمنتدى السفراء المعتمدين لدى الصومال، وما يزيد عن 150 من كبار رجال الأعمال ومختلف القطاعات التي شملت البنوك والاتصالات والصناعات المختلفة.



وأجرى القائم بالأعمال بالإنابة، على هامش المنتدى الاقتصادي، عددًا من المقابلات بالمسئولين في الحكومة الصومالية الفيدرالية، شملت كل من عبد القادر أحمد خير عبدي وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الله جودح وزير التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي، حيث تم تناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين.



كما تم بحث الزيارات المتبادلة ومنها الزيارة المقررة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للمشاركة في منتدى أفريقيا ٢٠١٨ بشرم الشيخ خلال الفترة من ٨ - ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وكذلك زيارة وزيريّ البترول والتعليم الصوماليين إلى مصر خلال شهر ديسمبر المقبل؛ لتعزيز التعاون القائم والاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.