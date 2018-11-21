إدارة الطاقة: مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي،بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 2.9 مليون برميل.



وكانت آخر مرة تنمو فيها مخزونات الخام لتسعة أسابيع على التوالي بين السادس من يناير 2017 والثالث من مارس 2017.



وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 116 ألف برميل.



وأظهرت بيانات الإدارة أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 423 ألف برميل يوميا. وزاد معدل تشغيل المصافي 2.6 نقطة مئوية.



وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدره 198 ألف برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير،التي تشمل الديزل وزيت التدفئة،هبطت بمقدار 77 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.



وارتفع صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 183 ألف برميل يوميا.