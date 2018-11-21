الترجي يفوز على المنستيري في الدوري تونس

سجل محمد وائل بلعربي هدفا قبل النهاية ليقود الترجي حامل اللقب للفوز 1-صفر على الاتحاد المنستيري المتعثر اليوم الأربعاء محققا انتصاره الثالث في مبارياته الثلاث المؤجلة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.



واحرز بلعربي هدف المباراة الوحيد قبل ست دقائق على نهاية المباراة المؤجلة بالمرحلة السابعة للمسابقة ليواصل حامل اللقب تقدمه نحو قمة جدول الترتيب.



وارتقى الترجي للمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الصفاقسي المتصدر ونقطة واحدة عن البنزرتي الثاني عقب سبع جولات لكل فريق.



وتعمقت جراح الاتحاد المنستيري الغائب عن الانتصارات منذ بداية الموسم ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في قاع جدول الترتيب.