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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:21 م

ميركل تهاجم معارضي الاتفاق العالمي للهجرة

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
dostor.org/2405421

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء عن اتفاق للأمم المتحدة بشأن الهجرة في خطاب حماسي أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) متهمة معارضي هذا الاتفاق بأنهم يمثلون "القومية في أوضح صورها".

وجرى إقرار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة في يوليو من جانب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة ومن المقرر توقيعه في المغرب الشهر المقبل.

لكن استراليا قالت اليوم الأربعاء إنها لن توقع على هذا الاتفاق لتنضم إلى دول منها إسرائيل والمجر والنمسا رأت أنه سيضربسياسة الهجرة المتبعة.

وفي محاولة منها لتبني نهج متعدد الأطراف تجاه مسألة الهجرة شنت ميركل هجوما غير مباشر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضيها من اليمين المتطرف داخل ألمانيا.

وقالت ميركل أمام البوندستاج في خطاب حماسي غير معتاد "هناك أناس يقولون إن بإمكانهم حل كل شيء بأنفسهم دون الحاجة للتفكير في أي طرف آخر،هذه هي القومية في أوضح صورها".

وأضافت أن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة يصب في مصلحة ألمانيا مؤكدة أنه لن ينتهك السيادة الوطنية.

وكان بعض المحافظين، ومنهم وزير الصحة ينس شبان الذي من المتوقع أن يحل محل ميركل في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، طالبوا بمزيد من الحوار قبل أن توقع ألمانيا على الاتفاق.

أما حزب البديل من أجل ألمانيا فإن أعضاءه في البرلمان يرفضون الاتفاق.

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