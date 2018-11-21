عادل الجبير: دعاوى تغيير الحكم بالسعودية بسبب خاشقجي سخيفة

أكد وزير الخاريجة السعودية عادل الجبير، أن الحكومة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان غير متورطين إطلاقا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.



وقال الجبير في تصريحات اليوم لقناة «CNBC» الأمريكية، إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده خط أحمر بالنسبة لكل سعودي.



ورفض وزير الخارجية السعودي التقارير التي تتحدث عن أن هناك حاجة لتغيير نمط الحكم في المملكة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.



وعندما سئل الجبير من قبل CNBC عن رسالته لأولئك الذين يقولون إن تغيير النظام بالمملكة سيكون أفضل وسيلة للمضي قدما في نجاح السعودية، أجاب وزير الخارجية عادل الجبير: "هذا أمر سخيف، وخارج عن الخط، فقيادة السعودية الممثلة في الملك وولي العهد خط أحمر لكل رجل سعودي أو امرأة".



وأضاف الجبير للقناة: "المملكة العربية السعودية موحدة وملتزمة بقيادتها وبالرؤيا التي قدمها لنا قادتنا من أجل السير على طريق الإصلاح".