سجن أحد الأفراد 10275عامًا لتورطه في هجمات إرهابية بتركيا

قضت محكمة تركية بالسجن المؤبد على 3 رجال بعد إدانتهم في تفجير سيارة ملغومة في العام 2016، أودى بحياة 36 وأصاب 334 في أنقرة، وقضت المحكمة بسجن أحد المتهمين أكثر من 10275عامًا.



وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في تركيا أن الهجوم الأول الذي نفذه 3 رجال وقع ضمن سلسلة هجمات على مستوى البلاد بدأت في منتصف 2015، على مدى عام شهدت تهديدات أمنية خطيرة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وحزب العمال الكردستاني.



اتهمت المحكمة الثلاثة أشخاص بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمةً إرهابيةً، حيث أعلنت منظمة "صقور حرية كردستان"، التابعة لحزب العمال الكردستاني، وقتها مسئوليتها عن التفجير.



وذكرت الوكالة أن 55 شخصًا حوكموا في نفس القضية منهم 8 غيابيًا.



وأصدرت المحكمة 37 حكمًا مشددًا بالسجن المؤبد على محمد فيظي دولاسان، بتهمة قتل 36 شخصًا والإضرار بوحدة الدولة، كما قضت المحكمة بسجن دولاسان أيضا أكثر من 10275عامًا، بتهمة الشروع في قتل 342 شخصًا، ونقل متفجرات.



وقالت الوكالة: إن المحكمة قضت أيضًا بالسجن المؤبد المشدد لمتهمين اثنين آخرين وفترة سجن إضافية بتهمة نقل متفجرات والإضرار بوحدة الدولة، كما أصدرت المحكمة أحكامًا مختلفة بالسجن على 6 متهمين آخرين وبرأت 7.