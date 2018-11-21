القبض على رجل متورط في هجوم بقنبلة يدوية بالهند

قال رئيس وزراء ولاية البنجاب الهندية أمريندر سينج اليوم الأربعاء إنه تم اعتقال رجل من اثنين يعتقد أنهما متورطان في هجوم بقنبلة يدوية في الولاية.



ولقى ثلاثة اشخاص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين يوم الأحد الماضي عندما ألقى ملثمان قنبلة يدوية على تجمع ديني لطائفة السيخ فى قرية ادليوال بالقرب من الحدود الهندية مع باكستان.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه تم التخطيط للهجوم في باكستان.



وقال سينج فى مؤتمر صحفى فى شانديجار، عاصمة البنجاب، إن القنبلة حملت علامات تشير إلى أنها صنعت بترخيص من مصنع باكستاني للذخائر.



وأضاف سينج أنه تم اعتقال رجل يدعى بيكرامجيت سينج، وهو يخضع حاليا للاستجواب، كما يجري البحث عن الرجل الثاني الذي يحمل اسم "أفتر سينج".



وقال المسؤول الهندي: "لم يكن هذا عملا طائفيا ولكن هجوما ارهابيا تورطت فيه الاستخبارات الباكستانية.. إنهم يريدون زعزعة السلام على طول الحدود، في كشمير والبنجاب وراجستان وجوجارات".



وخاضت الجارتان في جنوب آسيا، الهند وباكستان، ثلاث حروب، كما أن بينهما حدود مشتركة بطول 2900 كيلومتر تقريبًا، بعضها متنازع عليه.

