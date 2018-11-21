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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:59 م

سامح الألفي يكتب: "روشتة" النجاة من الميكانيكي الغشّاش

سامح الألفي
سامح الألفي
dostor.org/2405402

«الغشّاش».. مصطلح يعبّر عن الشخص الذي يتعامل مع أمر ما بدون خبرة أو دراية، بشكل يوهم آخر بعكس ذلك. وللعلم منا من يغش في عمله ولو بنسبة بسيطة، ومنا من يتكاسل ويعمل بنصف طاقته.

وأرى أن الغش مطلوب في بعض المهن للتعامل مع عقليات خاصة بالمجتمع، لكنه مرفوض تمامًا في 3 مجالات تمس حياة الإنسان، هي الدواء والغذاء والسيارات، لأن توافرها في اي منها يقرب من يتعرض إليه من الموت.

أكتب هذه الكلمات وأنا أقصد أولئك الذين يعملون في الميكانيكا وصيانة السيارات، فأنت مثل أي مواطن قد تملك سيارة فتتعرض لعطل أو حادث مفاجئ، لتضطر وقتها للتعامل مع مركز صيانة أو ميكانيكي معين.

وهنا ينبغي التفريق بين معظم مراكز الصيانة التي تعمل جاهدة للتطور وتقليص نسبة الخطأ، والميكانيكي«الغشاش» الذي يعتبر «تغفيل الزبون» من قبيل «الربحية» و«الدردحة».

وبحكم قربي من مجال السيارات وتعاملي مع الصيانة والميكانيكا بشكل شبه مستمر، عاصرت قبل أسبوعين موقفًا يكشف عن وجود ناس معدومي ضمير.. كنت جالسًا عند ميكانيكي وإذ بزبون قادم يُصلح سيارته الفارهة ويحكي قصته مع ميكانيكي غشاش.

قال الزبون إن سيارته كانت تعاني من خلل بسيط ثمن إصلاحه لا يزيد على 500 جنيها، لكن الميكانيكي أقنعه أن ثمة مشكلة كبيرة لابد من إصلاحها، وبالفعل دفع «مبلغًا وقدره» واستلم سيارته «100 فل و14» وهو لا يعلم أن إصلاح سيارته تكلف 500 جنيهًا فقط ! كيف لنا أن نثق بأن هذا الميكانيكي يمكن أن يصلح سيارتك ولا يترك فيها عيب حتى لا تعود إليه، وما أدراك أن هذا العيب قد لا يقتل في بعض الأحيان.

عزيزي صاحب السيارة رجاءً: إن أردت إصلاح سيارتك لابد من اختيار ميكانيكي بعناية وتسأل عليه جيدًا وعلى سمعته، وينبغي أن تجلس على يده لتصلح سيارتك وترى القطع التي يقول أنها جديدة وأضافها للسيارة، وياحبذا لو اشتريتها بنفسك وأعطيتها له، بجانب اختبار السيارة أكثر من مرة قبل استلامها.

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