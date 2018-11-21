القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:58 م

الرئيس يوجه بإدارة مشروعات وبرامج الشباب بأسلوب اقتصادي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
dostor.org/2405400

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث استعرض الاجتماع آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى دفع قطاعي الشباب والرياضة من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق واسع، فضلًا عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي، بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب المصري وتحسين كفاءة قطاعي الشباب والرياضة.

قال السيسي، في هذا الإطار، إن الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، موجهًا بالاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعي الشباب والرياضية في مصر، فضلًا عن زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة التي توفّر البيئة المواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، وتُساهم في اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الرياضات.

ووجه رئيس الجمهورية بإدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمي واقتصادي، والعمل على توفير آليات جديدة مبتكرة تساهم في حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية، لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها، وتوفير موارد جديدة لتمويل عملية تطوير تلك المنشآت.

كما وجّه بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

وعرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، تقريرًا حول المشروعات التي تنفذها الوزارة وفي مقدمتها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة استاد القاهرة الدولي، فضلًا عن مشروعات تطوير عدد من مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، وكذلك المشروعات الشبابية والرياضية التي تم الانتهاء منه مؤخرًا مثل المدينة الشبابية بالغردقة ومركز التعليم المدني بدمياط الجديدة ونادي الإسماعيلي بأرض النخيل والصالة المغطاة بالعريش، وأيضًا المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مركز شباب الأسمرات ومشروع تطوير مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد ومشروع تطوير استاد المنيا الرياضي ومشروع إنشاء مضمار للدراجات بإستاد القاهر الدولي والمقرر له أن يستضيف أول بطولة عالم في مصر عام 2020.

كما عرض وزير الشباب خطة تحقيق الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، بما في ذلك المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني والمنتديات الشبابية ومراكز الطب الرياضي وغيرهم من المنشآت.

واستعرض أشرف صبحي آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا والمشروع القومي للناشئين، بهدف توسيع قاعدة اللاعبين وإمداد المنتخبات القومية بالموهوبين رياضيًا وتكوين قاعدة من اللاعبين المحترفين وتسويقهم عالميًا، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال اللاعبين والأجهزة الفنية والتدريبية والإدارية.

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