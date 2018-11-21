محافظ القليوبية يبحث استراتيجية تطوير وسائل النقل الجماعي

بحث محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم اليوم الأربعاء مع مسئولي جهاز تنظيم وسائل النقل والمواصلات التابع لوزارة النقل، استراتجية تطوير وسائل النقل الجماعي والمرفق الداخلي بالمحافظة، وزيادة عدد خطوط أتوبيس النقل العام بمدن المحافظة، وزيادة عدد الرحلات في الخطوط القائمة بالفعل.



وذكر بيان صادر عن المحافظة أن عبدالحليم شدد، خلال اللقاء، على ضرورة عمل دراسة مرورية تضمن وفرة وسائل المواصلات للمواطنين التي تعاني منها المحافظة، خصوصا في أوقات الذروة وخروج طلاب المدارس والجامعات.