محافظ البحر الأحمر وسفير إستونيا بالقاهرة يبحثان تنشيط السياحة

بحث محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية إستونيا بالقاهرة السفير "ساندر سونا"، توطيد العلاقات بين البلدين وزيادة أعداد السائحين للمحافظة في إطار الجهود التي تنشط الحركة السياحية.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء - عمق العلاقة القوية التي تتسم بها كلا من مصر وجمهورية إستونيا حيث تم استعراض إمكانيات المحافظة التي تؤهلها إلى جذب المزيد من السائحين من مختلف بلدان العالم للاستمتاع بأفضل طقس دافئ لا تتمتع به دول أوروبا حيث تمتلك المحافظة العديد من المقومات التي تمكن السائح من الاستمتاع.

وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للسفير تعبيرًا عن سعادته بالزيارة وما يترتب عليها من تطور في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والتي على رأسها السياحة.

وأعرب المحافظ عن زيادة أعداد السائحين خلال الفترة القادمة من خلال زيادة أعداد رحلات طيران الشارتر بين البلدين، موجها الدعوة لحضور وفد إعلامي من كافة الصحف والقنوات لزيارة مدن المحافظة ونقل الصورة ومناطق الجمال التي تتمتع بها مدن محافظة البحر الأحمر.

من جانبه، أشاد السفير بجمال مدينة الغردقة ومدينة مرسى علم وكذلك بالحالة الأمنية، معربا عن سعادته البالغة بوجوده بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها ليست بالزيارة الأولى ولن تكون الأخيرة لمدينة الغردقة، متطلعا إلى تكرار الزيارة قائلًا "إنه يأمل بالاحتفال بعيد الاستقلال الإستوني في المستقبل بمدينة الغردقة"، مقدما شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الترحيب والاستقبال، مؤكدا على قوة العلاقة بين البلدين.