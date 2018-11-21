مدرب الوصل الإماراتي: لدينا أفضلية في مباراة الغد

قال حسن العبدولي المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي إن مواجهة الأهلي غدا صعبة للغاية، مؤكدا أن الأهلي فريق كبير بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها في الوقت الحالي، وتمنى أن يكون هناك تنافس شديد بين الفريقين داخل الملعب فقط.



ويلتقى الأهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب بملعب "زعبيل"، علمًا بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 22.

وأضاف العبدولي- خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء- أن الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا ورغم خسارته بطولة إفريقيا فإن لديه رغبة في التعويض.

وتابع: "جمهور الوصل له تطلعات كبيرة ولا يرضى سوى بالمركز الأول وسقف طموحاتنا كبير والجمهور له حق علينا".

وأشار إلى أن الوصل له أفضلية في مباراة الغد استنادا إلى نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي "22" ولكن لا يمكن الارتكان لتلك النتيجة خصوصا وأن الوصل سوف يواجه فريقا كبيرا مهما كانت الظروف التي يمر بها.