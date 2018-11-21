جروس يعلن قائمة الزمالك أمام الداخلية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة الداخلية، المقرر لها غدا الخميس في تمام السابعة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.



وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية كلا من

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمود عبد العاطي دونجا – حازم إمام – بهاء مجدي – محمد عبد السلام – كماتشو.

في خط الوسط: طارق حامد – محمد عنتر – محمود عبد المنعم كهربا – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – عبد الله جمعة – محمد حسن – مصطفى فتحي، في خط الهجوم: عمر السعيد – يوسف أوباما – حميد أحداد.

ويتصدر الفارس الأبيض قمة جدول المسابقة برصيد 26 نقطة.