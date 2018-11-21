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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:38 م

تسليم عقود 300 مشروع للسيدات المعيلات بالمنيا

المحافظ اللواء قاسم
المحافظ اللواء قاسم حسين
أ ش أ
dostor.org/2405323

شهد اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، نائبا عن المحافظ اللواء قاسم حسين، اليوم الأربعاء، توزيع عقود 300 مشروع لمضاعفة الدخل للسيدات المعيلات بتمويل من بنك مصر، وتنفيذ مؤسسة "مصر الخير".

وأشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجهود مؤسسة "مصر الخير" في التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين المستوى الاقتصادي للمرأة المعيلة، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا للوقوف بجانب تلك المبادرات التي تهدف إلى رفع الدخل للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

بدورها، قالت هدى علي، مديرة مكتب مؤسسة "مصر الخير" بالمنيا، إن المشروع عبارة عن توزيع 300 خلية دواجن للمرأة المعيلة بمحافظة المنيا، بتمويل من بنك مصر، بهدف تحسين المستوى الاقتصادي لتلك السيدات.

وأضافت أن البداية جاءت عن طريق اختيار الحالات عن طريق قسم الأبحاث بالمنيا، بعد إجراء مسح للقرى المختارة وتم اختيار قرى (صفانية وبني العلم) من مركز العدوة و(اشروبة) بمركز بني مزار، و(المحرص والشرفية) بملوي، وتم توزيع المعدات والمشروع قائم بالفعل واليوم تم تسليم العقود لهن.

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