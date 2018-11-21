"فيردر بريمن" يفتقد جهود لاعب خط وسطه بارجفريد حتى نهاية العام

أعلن نادي "فيردر بريمن" الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه فيليب بارجفريد إلى ما بعد انتهاء الأجازة الشتوية للدوري الألماني (بوندسليجا)، بسبب إصابة في عقب أخيل.



ويأمل بارجفريد في استعادة لياقته مع نهاية عام 2018 للمشاركة في المعسكر التدريبي المقرر للفريق في جنوب إفريقيا في يناير المقبل.



وقال بارجفريد في تصريحات للموقع الإلكتروني لنادي بريمن: "إنه أمر مؤلم أن أغيب من الآن حتى نهاية النصف الأول من الموسم، هدفي الآن هو استعادة كامل لياقتي من جديد لمساعدة الفريق في النصف الثاني من الموسم".