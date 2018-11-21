الرئيس ترامب يشكر السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط

قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشكر إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بسبب انخفاض أسعار النفط الذى شهدته الأسواق مؤخرًا.



وقال ترامب -فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "أسعار النفط تنخفض، أمر عظيم!"، وتابع "شكرا إلى المملكة العربية السعودية، لنخفض الأسعار بشكل أكبر".



يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير مؤخرًا بنسبة تقدر بنحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة المسجلة أوائل الشهر الماضى، نتيجة زيادة الإمدادات خاصة من الولايات المتحدة.



وارتفع الإنتاج الأمريكي هذا العام بنسبة 25 بالمائة تقريبًا.

