فيتامين "د" يساهم فى تقليل فترة إقامة المرضى بالمستشفيات

توصل بحث جديد إلى أن نقص فيتامين (د) يضاعف طول الفترة الزمنية التي يمكثها المرضى في المستشفى.



وبينت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة برمنجهام البريطانية، أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات متدنية من فيتامين (د) أكثر ضعفًا من غيرهم، حيث يكونون عرضة للإصابة بالخرف والشلل، ومن المرجح أن يموتوا في المستشفيات بنسبة أعلى من أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة من هذا الفيتامين.



ويساعد فيتامين (د) على تنظيم كيفية استخدام الجسم للكالسيوم، ويضمن قوة العظام والعضلات والأسنان، ويتم تصنيعه بشكل رئيسي عن طريق التعرض لأشعة الشمس.



ونظرًا لأن نقص فيتامين (د) يمكن أن يسهم في الإصابة بهشاشة العظام والكسور، ينصح الباحثون أن يحصل الأطفال والحوامل والمرضى على مكمل غذائي يحتوي على 10 ميكوجرام من الكالسيوم بشكل يومي، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتستند النتائج الجديدة إلى مراجعة السجلات الصحية لـ766 مريضًا تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، وتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب مشاكل مثل الالتهاب الرئوي والصدر والالتهابات البولية وغيرها من الأمراض.



ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من أدنى المستويات لفيتامين (د) كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف، ولديهم احتياجات طبية أكبر، ويتضاعف لديهم خطر السقوط مقارنة مع أولئك الذين لديهم أعلى المستويات من هذا الفيتامين.



وبينت الدراسة التي عُرضت في مؤتمر جمعية الغدد الصماء في غلاسجو هذا الأسبوع، أن المرضى الذين لديهم أقل المستويات من فيتامين (د) أقاموا في المستشفى مدة تعادل 3 أضعاف أولئك الذين لديهم معدلات أعلى من الفيتامين.