بالصور.. ضبط بلطجى وبحوزته 53 تذكرة هيروين بالمحلة

تمكن فرع البحث الجنائي بالمحلة، من ضبط أخطر مسجل شقي خطر "فرض وسيطرة" ويستأجر لأعمال البلطجة وفرض السيطرة، وبحوزتة سلاح ناري وهيروين.



كان اللواء السعيد الشكري، مدير مباحث المديرية، قد تلقى إخطارًا من العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، يفيد بضبط المقدم أحمد العايدى، مفتش مباحث سمنود، بضبط "أحمد. ق"، 48 سنة، عاطل، ومقيم فى ثالث المحلة، ويعد عنصرا شديد الخطورة بقرية الراهبين مركز سمنود، بحوزته اثنين سلاح ناري، و53 تذكرة هيروين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.