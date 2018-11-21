ممثل البنك الدولى: حملة "100 مليون صحة" حققت نتائج مبهرة

أكد الدكتور عمرو الشلقانى، ممثل البنك الدولي في مصر، أن البنك حريص وسعيد بالتعاون مع وزارة الصحة في مصر بشأن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لاكتشاف وعلاج فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، وما حققته من نتائج إيجابية في مرحلتها الأولى.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وممثلي البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في مصر، بشأن نتائج المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".



وقال الشلقاني إن البنك يعد أحد ممولى الحملة، وأنه يتطلع لنقل التجربة المصرية في هذه الحملة وتطببقها في دول أخرى لما حققته من نتائج مبهرة.



بدوره، وجه الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، الشكر لوزيرة الصحة وقدم التحية لكل من شارك في المبادرة أو قدم الدعم الإلكتروني الذي أتاح التواصل بين كل وحدات ومواقع المشروع.



وأكد تطلعه لاستكمال بقية مراحل المبادرة حتى تخليص مصر من هذا المرض الذي طالما مثل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على العديد من الأسر، ووجه رسالة لمن ثبتت إصابتهم بالمرض، قائلًا "لا داعي للقلق فمرض فيروس سي لم يعد مرضًا مقلقًا، ونسب الشفاء منه مرتفعة جدًا".