بالصور.. إطلالة ساحرة لنسرين طافش فى افتتاح "القاهرة السينمائى"

ظهرت النجمة السورية نسرين طافش بلوك أنيق وبإطلالة ساحرة، خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40، والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وارتدت "طافش" فستانًا من الأبيض والأسود مطرزًا بفصوص الشوارفسكي والذي أظهرها بشكل جذاب للغاية، وهو من تصميم المصممة السورية هويدة البريدي من مجموعتها الجديدة "سحر الشام"، وقام بتنسيقها الاستايلست مايا حداد.



ودخلت نسرين طافش منذ أسابيع قليلة، تصوير أحدث أعمالها السينمائية "نادي الرجال السري" مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تلعب خلاله دور البطولة في أول عمل سينمائي لها في مصر.

