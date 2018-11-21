ملادينوف: القاهرة تملك مفاتيح الهدوء في غزة

قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنه في الوقت الحالي جميع الأطراف في إسرائيل وقطاع غزة المحاصر بعيدين عن التوصل لاتفاق تبادل أسرى.



وأكد - خلال كلمته في المؤتمر التي تنظمه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء- أن مصر تعد لاعب رئيسي وحاسم فيما يخص إرساء الهدوء في غزة، موضحًا أنها تملك مفاتيح العملية السياسية لإنهاء العنف.



وقال: "ليس لدينا شريك أفضل من القاهر ضمن المنطقة العربية، فنحن نعمل مع مصر منذ سنوات ولدينا فهم مشترك بأن الحرب في غزة الآن هو ضد مصالح شعب غزة والمنطقة".



وأوضح أن التركيز الحالي على منع الانفجار داخل غزة، متهما عدة جهات - لم يسميها - أنها تعمل على منع الهدوء في غزة وجر القطاع المحاصر إلى حرب.