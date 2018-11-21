تكريم أبطال أوليمبياد 2018 فى مجلس النواب

بدأت، منذ قليل، احتفالية تكريم الأبطال الرياضيين للألعاب الأوليمبية لعام 2018 بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بحضور المهندس أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالعزيز غنيم، رئيس البعثة لمنافسات الألعاب الأوليمبية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة المنظمة للاحتفالية.



من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال: "رفعتم الراية بالأرجنتين، ونحن بحاجة إلى الكثير من البطولات، أنتم الشباب الواعد الذي تعتمد عليه مصر بكل المحافل الدولية، والرياضة هي الجسر الذي يؤدي إلى التعمير والتطوير بين العلاقات بين الدول".



وأوضح أن الدور أكبر لنشر المحبة والسلام، فقد كانت هناك علاقات متوترة بين كثير من البلدان واستطاعت الرياضة أن تنشر المحبة والسلام بينهم.



وأضاف رئيس مجلس النواب أن الإنجاز الذي حققتموه بالأرجنتين كان له دور كبير في تضميد الجروح، خاصة أن الفريق الوطني لم يوفق في مونديال روسيا، ولم يستطع أن يحقق ما طمح إليه الشعب المصري.