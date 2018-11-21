القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
عالم
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:11 م

الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية فى إفريقيا الوسطى تنذر بالخطر

الأمم المتحدة: الأزمة
أ ش أ
dostor.org/2405301

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى تتفاقم بمعدل ينذر بالخطر، وذلك مع تزايد معدل التهجير القسرى وانعدام الأمن والقيود المفروضة على وصول المدنيين والعاملين في المجال الإنسانى إلى البلاد.

وأشار المكتب الأممي، في بيان صدر في جنيف، اليوم الأربعاء، إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، تضرر أكثر من 50 ألف شخص في بلدتين، حيث أُضرمت النيران في موقعين رئيسيين للمشردين داخليًا، مشددًا على أنه لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عما يحدث فى جمهورية إفريقيا الوسطى، خاصة أن الأمور قد عادت إلى المربع الأول.

وقالت منسقة الشئون الإنسانية فى جمهورية إفريقيا الوسطى، نجاة رشدى، إن الهجمات تؤثر بشكل كبير فى حياة الأبرياء من الرجال والنساء والفتيان والفتيات، الذين فقدوا كل شىء بما في ذلك الأمل، مؤكدة أن المنظمة مستمرة في تعزيز المساعدة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن في هاتين المدينتين يتعين القيام بذلك من الصفر، لأن كل ما تم إنجازه فُقد فجأة.

وأدانت مسئولة الأمم المتحدة بقوة الارتفاع الكبير فى الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، داعية جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولى، مشيرة إلى أن المدنيين لا سيما النساء والأطفال ما زالوا يتحملون وطأة الصراع ويتعرضون بشكل متزايد لمخاطر وحوادث الحماية.

ولفت البيان إلى أن حوالي 2.9 مليون شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى، يحتاجون إلى المساعدة والحماية، منوهًا بأن عدد الحالات التي تعرضت للضرر جراء نقص الحماية بلغت أكثر من 9 آلاف حالة، تم الإبلاغ عنها في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، وبمعدل أكثر من ألف حالة شهريًا تقريبًا، وذلك في المناطق المتضررة من انعدام الأمن والعنف، كما أنه بحلول نهاية أكتوبر، تم تسجيل أكثر من 338 حادثًا ضد العاملين في المجال الإنساني؛ مما يجعل من جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من أخطر الأماكن على ظهر الأرض للعاملين في المجال الإنساني.

وأفاد بيان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، بأن خطة الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تحتاج إلى 515.6 مليون دولار لم تتلق سوى 240.6 مليون دولار فقط حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لزيادة الاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح ومعالجة الاحتياجات المتزايدة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ 3 أيام

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

منذ 4 أيام

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب

منذ اسبوع

إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

منذ أقل من شهر

شريط ذكريات.. معرض يضم صورًا نادرة لـ«مارلين» والملكة إليزابيث

منذ أقل من شهر

الجيش اليمنى يعلن سيطرته على "مجمع إخوان ثابت" بالحديدة

الآن

"القومى للسكان" يبحث التعاون مع "صندوق الأمم المتحدة"

تأجيل محاكمة 30 متهمًا فى "أحداث عنف المطرية" للغد

وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة من مسجد الروضة بشمال سيناء

"مميش": قناة السويس حققت طفرة كبيرة فى زيادة العائدات

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يسعى لتخطي 4 عقبات لإكمال الحلم العربى قبل مواجهة الوصل

الرئيس ترامب يشكر السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط

ضبط بطل فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة

إيطاليا تلقى القبض على مصرى للاشتباه فى صلته بـ"داعش"

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

الأهلي يسعى لتخطي 4 عقبات لإكمال الحلم العربى قبل مواجهة الوصل

الرئيس ترامب يشكر السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط

ضبط بطل فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة

إيطاليا تلقى القبض على مصرى للاشتباه فى صلته بـ"داعش"

كشكول

وفد ليبي رفيع المستوى في ضيافة جامعة عين شمس

قيادات «أزهر البحر الأحمر» تشهد الاحتفال المولد النبوي بالغردقة

«التضامن»: تطوير 370 حضانة خلال ديسمبر المقبل

بعد تكريم 50 طفلاً ..«مستقبل وطن»: نحرص على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

«عباس» و«المحرصاوي» يشهدان حفل تخرج الدفعة الـ8.. غداً

الأمصار

وزيرة إسرائيلية عن صفقة القرن: لا سلام مع الفلسطينيين

ذراع تنظيم الإخوان .. إغلاق مؤسسة الأزهر بالسويد لإدارتها أعمال إرهابية

إجراءات لوقف الاعتداء الجنسي على "عاملات الفراولة" المغربيات

ترديد أناشيد لا داعي لها.. أدوغان يلصق تهمة غريبة لنائبة سجينة

الكرملين يعلن عن لقاء منتظر بين بوتين وبن سلمان بالأرجنتين

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

الصين تطور طائرة بدون طيار تحلق لارتفاع يصل إلى 5000 متر

استطلاع: النساء في عدة دول غربية يتعرضن للإيذاء الجنسي

58 ألف غرامة سرعة في قرية إيطالية صغيرة خلال 10 أيام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

جهاز يقي الإنسان من آثار تلوث البيئة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎