وزير خارجية ألمانيا: العلم والثقافة بحاجة لمساحات حرة

ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا مجددا الامتثال لحرية التعبير وحرية الفن.



وقال "ماس" خلال افتتاح معرض اليوم الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين لأكاديمية الثقافة "طرابيا" التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها إنه يتعين على تركيا الحفاظ على معايير سيادة القانون التي هي ذاتها التزمت بها.



وأضاف الوزير الاتحادي قائلا: "العلم والثقافة بحاجة لمساحات حرة"، وأعلن أنه لا يزال يعمل من أجل إطلاق سراح مبدعي الثقافة المحتجزين في تركيا.



وخلال الفعالية المقامة في متحف "محطة قطارات هامبورج" وهو أحد متاحف العاصمة الألمانية برلين، عرض أشخاص حصلوا على منحة من أكاديمية "طرابيا" للثقافة التي تم افتتاحها عام 2012، أعمالهم.



وقال إن الأعمال أظهرت مدى تعاطي الفنانين بشكل مكثف مع الوضع الحالي في تركيا، وكذلك في ألمانيا.



يذكر أنه في هذه الأكاديمية الثقافية التي تقع بالمقر الصيفي السابق للسفير الألماني في تركيا الواقع على مضيق البسفور يحظى فنانون بإمكانية العمل في تركيا لعدة شهور، وكذلك التواصل مع زملاء لهم هناك.