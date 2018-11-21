ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى فى أكثر من 4 أشهر

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، لكن الاتجاه الرئيسى ما زال متماشيًا مع سوق العمل القوية.



وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 224 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر الجاري.



وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة خمسة آلاف طلب عن المعلن في السابق.



كان اقتصاديون قد توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألف طلب في أحدث أسبوع.



وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسًا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفى طلب إلى 218 ألفًا و500 طلب فى الأسبوع الماضي.



وزاد عدد الوظائف بواقع 250 ألفًا فى أكتوبر، مع استقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى في 49 عامًا عند 3.7 بالمائة، ويُنظر إلى سوق العمل الأمريكية على أنها بالقرب من حد التوظيف الكامل.