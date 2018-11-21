الأهلي بزيه التقليدي غدًا أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد

اتفق النادي الأهلي على ارتداء زيه الأحمر المعتاد خلال مباراته غدًا أمام فريق "الوصل" الإماراتي في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، كما تم الاتفاق على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأسود بالكامل.



جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة، اليوم الأربعاء، بحضور محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، بجانب محمد سعيد المصري مراقب المباراة وخليل جلال مراقب الحكام وناصر العبيدلي المنسق العام للمباراة وماجد بشير المنسق الإعلامي للمباراة، وإبراهيم النمر، مساعد الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، وحميد يوسف ونايف الرشيد وجمعة الكعبي من نادي الوصل، وفهد التميمي من الاتحاد العربي.



وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وعلى حضور الفريقين للملعب قبل بداية اللقاء بـ90 دقيقة.