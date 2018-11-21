القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:01 م

"قورة": رئيس "الوفد" رفض الحل وطالب بالتصعيد

ياسر قورة، القيادي
ياسر قورة، القيادي الوفدي
إسلام نصير
dostor.org/2405288

قال ياسر قورة، القيادي الوفدي، إننا نعتذر للوفديين لأننا لم نعرض مؤتمر اليوم بالحزب، لكنه لم يتم قبول ذلك، وفوجئنا بأن رئيس الحزب هو من طلب تصعيد الموقف بدلًا من دراسة التظلم داخل الحزب بل طالب باللجوء للقضاء، ودافع عن المجلس القومى لحقوق الإنسان".

وأضاف أنه تقدمنا بتظلم لرئيس الحزب وتم عقد هيئة عليا، ونص اللائحة جاء بانتخاب 55 عضوًا إلا أن الدعوة جاءت بانتخاب خمسين عضوًا، وهو ما لم يتم وبالتالي فالأمر مخالف للائحة.

وعن تبكير الانتخابات، قال قورة "لا بد من الفصل بين تبكير انتخابات الهيئة العليا والحل، وبالتالي الهيئة العليا الجديدة لا تنعقد إلا بعد انتهاء العليا الحالية في مايو 2019".

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