القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:00 م

الرئيس الألماني ببتسوانا يدعو لتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
dostor.org/2405287

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية بتسوانا، إلى تعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا.

وخلال لقائه مع رئيس بتسوانا، موكويتسي ماسيسي، قال "شتاينماير" في جابورون اليوم الأربعاء: "دعونا نُشَكِّل العولمة بدلا من أن نشكو من تداعياتها".

وأشاد الرئيس الألماني بالدولة الواقعة جنوب القارة السمراء لاستقبالها العديد من اللاجئين من دول أخرى في إفريقيا.

وتطرق "شتاينماير" في حديثه إلى المعدلات المرتفعة للإصابة بمرض الإيدز في بوتسوانا، كما تحدث عن تأثيرات التغير المناخي في البلاد والمتمثلة في تكرار موجات الجفاف، وقال إن هذه التأثيرات تمثل تحديًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الألماني إن بوتسوانا شهدت في عام 2015 اكتشاف ثاني أكبر كم من الماس الخام عبر كل العصور.

يذكر أن استخراج الماس يمثل مصدر الدخل الأهم في بتسوانا التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.

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