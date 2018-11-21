القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:00 م

تأجيل محاكمة متهمى "لجان العمليات النوعية" لـ27 نوفمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام محفوظ
dostor.org/2405286

أجلت محكمة غرب القاهرة العسكرية، محاكمة 154 متهمًا بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم" لـ27 نوفمبر.

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.

وأسندت لهم كذلك، تولى المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

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