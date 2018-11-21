تأجيل محاكمة متهمى "لجان العمليات النوعية" لـ27 نوفمبر

أجلت محكمة غرب القاهرة العسكرية، محاكمة 154 متهمًا بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم" لـ27 نوفمبر.



ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.



وأسندت لهم كذلك، تولى المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.