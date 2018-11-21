محافظ القاهرة يعود من المغرب

وصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، عائدًا من المغرب، بعد مشاركته في أعمال اجتماع المجلس الإفريقي التابع للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الإفريقية، والذي عقد في مدينة مراكش المغربية، قبل انعقاد القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية، والذي حمل عنوان "الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الإفريقية".



ومن المقرر أن يناقش أول اجتماع تنفيذي بمحافظة القاهرة، بعد عودة اللواء خالد عبدالعال، استعداد مصر الرسمي لاستضافة مكتب إقليم شمال إفريقيا بمدينة القاهرة، ليكون جاهزًا للاستضافة مطلع عام 2019 لتحقيق آمال وطموحات المنظمة في فتح مجالات عدة للتعاون بين كافة المدن المصرية والمنظمة.