القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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07:42 م

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05:14 م

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10:22 م

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07:19 م

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سياسي
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:59 م

قيادى وفدى: طلبنا لقاء رئيس الحزب عقب الانتخابات ورفض

قيادى وفدى: طلبنا
إسلام نصير
dostor.org/2405283

قال محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا السابق لحزب "الوفد"، إن العملية الانتخابية التي جرت بحزب الوفد شابها تجاوزات ومخالفات مالية للتأثير فى الصوت الانتخابي، فتم التوزيع بحسب توجهات المصوتين، وهو ما يعرضها للبطلان.

وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المؤتمر من أجل مصر ومن أجل الوفد، لشرح ما شاب العملية الانتخابية، قائلاً: "قد تكون هناك بعض الأمور وطلبنا الجلوس مع "أبوشقة"، لكنه رفض، وأرسلنا إعلانًا رسميًا للمحكمة ورغم ذلك رفض رئيس الحزب".

وتابع: "الآن ليس أمامنا سوى التحصن بالرأي العام المصري الوفدي، وسيتم طرح حقائق مجردة أمامكم، ولرئيس الحزب أن يثبت أنه رئيس لكل الوفديين أو أن ينحاز لفئة".

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