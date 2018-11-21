وزير جنوب إفريقى: زوما كذب على حكومته

ذكر وزير المالية الجنوب إفريقي السابق، برافين جوردهان، في تحقيق خاص بالفساد، اليوم الأربعاء، أن

الرئيس السابق جاكوب زوما "تلاعب وكذب" على حكومته.



وتحقق اللجنة الخاصة بما يسمى "الاستيلاء على الدولة" في ما يزعم من تأثير على التعيينات الحكومية والمناقصات من جانب عائلة جوبتا الثرية وغيرها ممن لهم صلات قريبة بزوما الذي تم إجباره على الاستقالة في مارس الماضي.



وفي اليوم الثالث والأخير من شهادته، قدم جوردهان الذى أقاله زوما من منصب وزير المالية في 2017، تفصيلًا عن كيف حاول الحيلولة دون منع النهب، بينما كان في المنصب، واعتقد الكثيرون أن له صلة بإقالته.



وعندما سأله القاضى رايموند زوندو، المشرف على التحقيق، عمن "تلاعب وكذب على المجلس التنفيذي" أجاب جوردهان أنه زوما.



غير أن جوردهان وهو الآن وزير المشروعات العامة، لم يقل إن زوما كان مسئولًا عن "الاستيلاء على الدولة" بشكل كامل، موضحًا أن هذا ما يجب أن يكشفه التحقيق.