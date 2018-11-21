القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:54 م

"الصحة العالمية": حملة القضاء على فيروس "سى" في مصر مثال يُحتذى به

جون جبور
جون جبور
محمد إبراهيم
dostor.org/2405275

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" تعد سبقًا صحيًا يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في مصر بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأضاف أن مبادرة "100 مليون صحة" تعتبر مثلا يحتذى به عالميًا عن كيفية دمج مواجهة واستهداف الأمراض التي تمثل مشاكل صحية عامة ضخمة بالبلاد.

وذكر أن أهم ما يميز المبادرة هو الشفافية واتباعها لواحدة من أهم الأسس والمبادئ الصحية المهمة ألا وهي الكشف المبكر عن الأمراض لتلافي مضاعفاتها، وكونها وضعت الأسس لمشروع متكامل لا يكشف عن الأمراض فقط بل يعالجها أيضًا، كما أنه مبني في الأساس تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة: "الصحة للجميع وبالجميع" للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تعمل منذ اليوم الأول على دعم هذه المبادرة في كل مراحلها، وحاليًا يوجد فريق متكامل من خبراء المنظمة يعملون كمراقب خارجي لمراقبة الأداء داخل مراكز الفحص والتشخيص والعلاج لتقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة لمواجهة أي سلبيات تنشأ أثناء إجراء المسح.

ولفت إلى أن المنظمة تستمر بالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المحليين والدوليين في دعم جهود الحكومة المصرية للقضاء على التهابات الكبد الفيروسية، بالإضافة إلى دعم الوقاية من الأمراض غير السارية وتعزيز أطر النظم الصحية في مصر بما فيها الرعاية الصحية الأساسية.

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