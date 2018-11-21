إطلالة مميزة لنجلاء بدر فى "القاهرة السينمائى" (صور)

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة أنيقة خلال وجودها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد عفيفى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ40، والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وارتدت نجلاء فستان أبيض اللون أظهرها بشكل جذاب للغاية من تصميم أحمد فايز، أما الميك آب فهو لبلال نجيب، والشعر من خلال كريم عاشور، إضافة إلى ارتدائها لمجوهرات من قبل شركة "إرم".

وتقرأ نجلاء بدر هذه الفترة عدة سيناريوهات للموافقة على أحدها، للمشاركة في موسم رمضان 2019.