حسن حسني: سعيد بتكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي

أعرب الفنان حسن حسني عن سعادته الشديدة بتكريمه خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 الذي أقيم مساء أمس في المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية.



وقال "حسني" خلال ندوته المقامة حاليًا بدار الأوبرا إن أكثر شيء أسعده أمس أنه كرم وهو حي يرزق، ووجه الشكر لكل القائمين على الدورة الـ40 من المهرجان متمنيًا لهم النجاح والتوفيق الدائم.



ويدير الندوة الناقد السينمائي طارق الشناوى، وذلك بحضور كل من محمد حفظي رئيس المهرجان والفنانة سلوى محمد علي، ومحمد العدل، ومن المقرر أن يتم خلال الندوة توقيع الكتاب الذى قام بكتابته "الشناوى" وأصدره المهرجان.